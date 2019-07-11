الان تتابع سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل المرجان النفطي السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: ذكرت شركة سينوبك الصينية اليوم الخميس أن سينوبك إنجينيرينج التابعة لها وقعت عقدا للعمل على مشروعين لخطوط الأنابيب في حقل المرجان النفطي التابع لأرامكو السعودية. يأتي ذلك الإعلان بينما أرست أرامكو 34 عقدا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين. وقالت سينوبك إن وحدتها ستشارك في مشروعات الهندسة الخاصة بخطوط الأنابيب في منطقتي تناجيب ورأس تنورة في السعودية. ولم تدل بمزيد من التفاصيل عن العقد.

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