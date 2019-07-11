شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بتحدث فنادقها..18 معلومة عن منظومة تصنيف الفنادق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ما يقرب من شهر سيتم الإعلان عن منظمة معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية، وذلك فى ضوء خطة وزارة السياحة، لإعادة هيكلة القطاع، والذى يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية.



وقبل الاعلان رسميا عن المعايير الجديدة رسميا، إليك أبرز المعلومات عنها : وقبل الاعلان رسميا عن المعايير الجديدة رسميا، إليك أبرز المعلومات عنها :

1.عملت مصر بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق التى لم يتم تحديثها منذ عام 2006.

2. يضم القطاع الفندقي 1200 منشأة، منها 250 ألف غرفة تعمل فعليا و250 ألف غرفة آخرى تحت الإنشاء.

3. تضع غرفة المنشآت الفندقية اللمسات النهائية عليها استعدادا لرفعها لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لإعتمادها.

4. الإعلان الرسمى سيتم نهاية أغسطس ثم تبدأ مرحلة التطبيق على القطاع الفندقى المصرى فى كافة المقاصد السياحية.

5. المواصفات الجديدة ستواكب التطورات التكنولوجية التى شهدتها السنوات الماضية.

6. سيتم إضافة المفاهيم الحديثة ومنها أن تراعى الفنادق مفاهيم السياحة الخضراء وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

7. تم الإنتهاء من اختبار المعايير فى فنادق القاهرة من مختلف درجات النجومية، بالإضافة إلى عدد من فنادق شرم الشيخ، وفنادق بالغردقة، ثم يتم التوجه للأقصر لاختبار المعايير على الفنادق العائمة والثابتة.

8. تم تحديث كافة العناصر فى الفندق، بداية من الإستقبال وتجهيزات الغرف وغيرها من العناصر المعروفة فى تصنيف الفنادق.

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9. تم وضع 10 نقاط تخص السياحة الميسرة والتى تعنى بذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، وإذا قام الفندق بتطبيقها ستساعده فى الحصول على نقاط إضافية فى التقييم لرفع درجة نجوميته.

10. كذلك السياحة الخضراء أيضا تم إضافتها للمعايير بنفس الطريقة، مثل استخدام مواد صديقة للبيئة وطاقة شمسية نظيفة وغيرها من النقاط المختصة بالسياحة الخضراء، إذا طبقها الفندق فسيحصل على نقاط إضافية خلال تصنيفة.

11. مصفوفة المعايير الجديدة التى وضعها الخبير الدولى آلان فيوتر سيتم تطبيقها على الفنادق باختلاف دجة نجوميتها ( 3 -4 - 5 نجوم)، وكذلك وفقا لأنواع الفنادق المختلفة ( فندق ثابت - فندق عائم - فندق بيئى).

12. سيتم تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجى حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tabletsونظام تشغيل Soft ware خاص بها.

13. تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.

14. وتم تأهيل عدد 23 مفتش من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، وتم تأهيل 6 مدربي مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.

15. سيكون هناك ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين فى المعايير الجديدة، للتأكيد على مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر كافة سبل الراحة والأمان.

16. سيتم منح كافة الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسى مع الفنادق العالمية.

17. تم إدراج لأول مرة بند لقياس مدي جودة الخدمة المقدمة بالفنادق، مما يكون مؤشرا على مدي كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب، والتأهيل المستمر للعاملين.

18. تفعيل نظام "النزيل الخفي" (Mystery guest) الذى يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.