شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار البقوليات فى الأسواق لزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الباشا ، رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، أن أسعار جميع السلع مستقرة بالأسواق فى الوقت الحالي، وذلك عقب شهر رمضان المبارك، موضحا أن الكميات المتوفرة فى الأسواق حاليا ساهمت فى استقرارا الأسعار.

وأضاف الباشا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار البقوليات والحاصلات الزراعية لم ولن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود فى الوقت الحالى، وذلك لعدة أسباب أهمها وجود كميات كبيرة من الأصناف تم استيرادها، إضافة إلى بدأ موسم الصيف ووجود معظم المواطنين فى المدن الساحلية، مشيرا إلى أن أصناف مثل الفوصوليا البيضاء واللوبيا والفول أسعارها ثابتة فى الأسواق منذ رمضان تقريبا.