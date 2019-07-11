شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار البقوليات فى الأسواق لزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الباشا ، رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، أن أسعار جميع السلع مستقرة بالأسواق فى الوقت الحالي، وذلك عقب شهر رمضان المبارك، موضحا أن الكميات المتوفرة فى الأسواق حاليا ساهمت فى استقرارا الأسعار.
وأضاف الباشا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار البقوليات والحاصلات الزراعية لم ولن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود فى الوقت الحالى، وذلك لعدة أسباب أهمها وجود كميات كبيرة من الأصناف تم استيرادها، إضافة إلى بدأ موسم الصيف ووجود معظم المواطنين فى المدن الساحلية، مشيرا إلى أن أصناف مثل الفوصوليا البيضاء واللوبيا والفول أسعارها ثابتة فى الأسواق منذ رمضان تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار فى أسعار البقوليات فى الأسواق لزيادة المعروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.