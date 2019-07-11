تعرف على وضع التضخم فى مصر × 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث نشراته حول الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، معدل التضخم العام لشهر يونيو 2019، والذى شهد تراجعاً على المستويين الشهرى والسنوى، ليسجل معدلا على المستوى السنوى لم يصل إليه منذ 4 سنوات.

من واقع بيانات النشرة الإحصائية عن التضخم العام لشهر يونيو 2019، يقدم ”الخليج 365”، 5 معلومات عن التضخم فى مصر فى آخر الأوضاع التى وصل إليها خلال شهر يونيو الماضى.

1- تراجع على المستوى السنوى ليسجل 8.9% مقابل 13.8% فى يونيو 2018.

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2- تراجع على المستوى الشهرى بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019 السابق له مبشارة.

3- بلغ حجم الانخفاض فى معدل التضخم السنوى 4.9%.

4- الخضروات والدواجن والبيض أبرز السلع التى تراجعت أسعارها فى يونيو 2019 عن شهر مايو السابق له.

5- يتوقع صندوق النقد الدولى وصول التضخم فى مصر بانتهاء العام الجارى 2019 إلى 15.7% "كمتوسط للعام كاملا"، وانخفاضه إلى 12.6% فى 2020.

يشار إلى أن التضخم السنوى لم يصل إلى المعدل الذى سجله شهر يونيو الماضى منذ شهرى أغسطس وسبتمبر 2015، والذى سجل بهما معدلات 7.9%، 9.4%، بالترتيب.

من الجدير بالذكر أيضاً، أن معدل التضخم يعلنه جهاز الإحصاء فى يوم 10 من كل شهر عن بيانات الشهر السابق، حيث يعد معدل التضخم لشهر يونيو والذى تم إعلانه اليوم الموافق 10 يوليو 2019، هو أحدث البيانات المعلنة حتى الآن عن وضع التضخم فى مصر.