شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.485 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.44 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 0.51 درهم كمستوى اول ثم 0.55 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.44 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.47 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد