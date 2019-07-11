شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى وتراجع ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.971 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني اربحا قد تهبط به لمستوى الدعم 0.94 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.96 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط