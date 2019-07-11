شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.44 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 0.455 درهم، في ظل استمرار اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 0.46 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ منتصف الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.41 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.47 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.43 وبين مستوى المقاومة هو 0.46 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط