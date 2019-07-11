شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 4.65 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 4.77 درهم، كما نجح السهم في تجاوز السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" وهو ما قد يمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 4.95 درهم كمستوى اول ثم 5.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.70 وبين مستوى المقاومة هو 4.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد