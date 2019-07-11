شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1.70 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، في ظل استمرار تدني كميات التداول لثالث جلسة على التوالي، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع عودة السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 1.60 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.73 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.67 وبين مستوى المقاومة هو 1.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط