شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.65 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.63 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 1.80 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.59 وبين مستوى المقاومة هو 1.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد