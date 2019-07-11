شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.791 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مستقرا بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.77 درهم كمستوى اول ثم 0.72 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.83 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.77 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط