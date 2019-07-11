شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 4.10 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 4.20 درهم، والذي يقابل الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.60 درهم، خاصة في ظل الأداء الإيجابي لمؤشر استوكاستيك

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.02 وبين مستوى المقاومة هو 4.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد