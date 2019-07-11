شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 8.65 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 8.70 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 9 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.58 وبين مستوى المقاومة هو 8.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد