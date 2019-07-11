شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يتداول في قناة صاعدة -تحليل صباحي- 11-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء لثاني جلسة على التوالي واغلق عند مستوى 0.377 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.36 درهم، في ظل استمرار تداول القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع مرة أخرى لمستوى المقاومة 0.40 درهم كمستوى اول ثم 0.44 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.37 وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد