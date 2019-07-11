شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دعم الصادرات يجتمع 15 يوليو بمشاركة مسؤلين بـ 3 وزارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، اجتماعه، الاثنين 15يوليو الجارى، لبحث كيفية توجيه مخصصات العام المالى الجديد للصندوق، والبالغة 6 مليارات جنيه، والتى تم تخصيصها لبرنامج دعم الصادرات بدءًا من العام المالى الجديد 2019-2020.
وأفاد مصدر حكومى لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيشارك فيه مسؤلين بوزارات "المالية والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة"، وهم أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر التطرق إلى مناقشة كيفية احتساب واستقطاع مستحقات الشركات لدى الصندوق خصما من الضرائب.
وأشار إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من الطروحات المتعلقة بالبرنامج الجديد لرد الأعباء، سواء ما يتعلق بخصم المستحقات القديمة للشركات من المستحقات الضريبية والتأمينات وغيره، إضافة إلى تحديد ميزانية المعارض الخارجية العام المالى الجديد.
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