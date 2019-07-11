شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أبرز 10دول تستورد الخضر والفاكهة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر نحو 3.840 مليون طن صادرات خضر وفاكهة طازجة، بقيمة 1.838مليار دولار فى 9 أشهر، فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019، لمختلف دول العالم تعرف على أبرز الدول المستوردة. 1 - روسيا الاتحادية استوردت 530 ألف طن بقيمة 236 مليون دولار. 2 - 2 - السعودية حلت فى المركز الثانى ،استوردت 500 ألف طن بقيمة 205 ملايين دولار. 3 – تركيا استوردت 257 الف طن بقيمة 101 مليون دولار. Advertisements 4 - هولندا استوردت 240 ألف طن بقيمة 108 ملايين دولار. 4 - هولندا استوردت 240 ألف طن بقيمة 108 ملايين دولار. 5 – الصين استوردت 203 ملايين طن بقيمة 97 مليون دولار. 6 – بريطانيا استوردت 177 ألف طن بقيمة 109 ملايين دولار. 6 – بريطانيا استوردت 177 ألف طن بقيمة 109 ملايين دولار. 7 – الامارات استوردت 173 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار. 8 – اليونان استوردت 138 ألف طن بقيمة 50 مليون دولار. 8 – اليونان استوردت 138 ألف طن بقيمة 50 مليون دولار. 9 – العراق استوردت 133 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار. 10 - إيطاليا استوردت 130 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار.

الصادرات الزراعية 10 - إيطاليا استوردت 130 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. تعرف على أبرز 10دول تستورد الخضر والفاكهة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.