شكرا لقرائتكم خبر عن "الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عام 2018 شهد زواج 10 آلاف حالة لكبار السن فى الفئة العمرية من 60-65 عام، حيث أظهرت البيانات التى حصل ”الخليج 365”، على نسخة منها، أن هناك 1408 امرأة فى تلك الفئة العمرية تزوجن العام الماضى.

كما أظهرت البيانات الإحصائية، زواج 8859 رجل فى عمر 65 عام فأكثر، لتبلغ إجمالى حالات الزواج التى سجلها كبار السن فى العام الماضى، 10.267 ألف حالة، بنسبة 1.1% من إجمالى حالات الزواج لعام 2018، والذى بلغ 887 ألف و 315 زيجة.

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وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن مؤخراً أن عدد حالات الزواج لعام 2018 شهدت تراجعاً مقارنة بالعام السابق له، حيث سجلت 887 ألف و 315 حالة العام الماضى، مقارنة بـ 912 ألف و 606 زيجة فى 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.8%، كما تراجع معدل الزواج لهذا العام بعد أن سجل 9.1 فى الألف خلال 2018، مقابل 9.6 فى الألف لعام 2017.

يشير معدل الزواج إلى عدد حالات الزواج التى تمت لكل ألف من السكان فى منتصف العام.

كما أشار الجهاز فى بياناته المعلنة عن الزواج فى مصر خلال عام 2018، أن أعلى عدد لحالات الزواج فى هذا العام سجلته الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة بعدد زيجات بلغ 359 ألف و 406 زيجة، وذلك بالنسبة للشباب/ الأزواج، أما بالنسبة للفتيات/ الزوجات، جاء أعلى عدد لحالات الزواج فى الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة، بعدد زيجات بلغ 323 ألف و 889 زيجة.