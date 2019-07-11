إطلاق «مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي، أمس، «مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي»؛ وذلك في إطار الجهود الحثيثة الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2030، وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

شهد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إطلاق المجموعة بحضور عدد من كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وعبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «اتش اس بي سي» في الإمارات، ومحمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، إلى جانب وعدد آخر من كبار المسؤولين في المؤسسات الأعضاء في المجموعة.

وإضافة إلى سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي، تضم المجموعة عشرة أعضاء مؤسسين؛ وهم: ناسداك دبي، معهد حوكمة الشركات «حوكمة»، ديوا، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أرامكس، موانئ دبي العالمية، اتش اس بي سي، الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، وسوسيتيه جينرال.

وعقدت المجموعة أول اجتماعاتها في مقر سوق دبي المالي؛ حيث جرى بحث خطة عملها، وسبل توحيد طاقات الأعضاء؛ لإطلاق المبادرات الداعمة لنمو واستدامة قطاع التمويل في دبي؛ باعتبارها المركز المالي الرائد في المنطقة. وستركز المجموعة، بوجه خاص، على مبادرات؛ لتكريس الالتزام بقواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتهيئة المناخ لنمو واستدامة الشركات، وتعزيز حضور الأدوات المالية الخضراء، وتشجيع الاستثمار المسؤول.

وتعليقاً على إطلاق المبادرة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «تعكس هذه المبادرة المهمة تضافر جهود كافة المشاركين؛ من أجل تحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في بناء قطاع خدمات مالية قوي ومستدام في دبي، ولهذا الغرض حشدت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي عدداً من المؤسسات المالية والمصرفية والشركات العامة والخاصة الرائدة؛ لتنسيق جهود كافة الأطراف والعمل معاً لغرس مبادئ وأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كافة أوجه العمل بقطاع الخدمات المالية وجعل دبي المركز المالي الأكثر استدامة في المنطقة.»

المبادرة تحظى بدعم كبير من قبل المؤسسات المشاركة

ورحبت المؤسسات الأعضاء في مجموعة العمل بالمبادرة الجديدة، وعبّر عدد من كبار المسؤولين في تلك المؤسسات عن دعمهم القوي لها؛ لما تكتسبه من أهمية كبيرة في سياق جهود تعزيز الاستدامة في القطاع المالي بدبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، يسعدنا أن نكون جزءاً من مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي».

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: «يعد التمويل المستدام في صميم برنامج التحول الاقتصادي الطموح للمنطقة، وإن بنك إتش إس بي سي يفتخر بدعمه لهذا الطموح لعملائه، ومن خلال مجموعة دبي للتمويل المستدام.»

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لقد قاد الاستثمار المسؤول مع وضع الاستدامة في الاعتبار استراتيجية نمو بنك دبي الإسلامي بفاعلية في الماضي. ونحن نهنئ سوق دبي المالي على إطلاق هذه المبادرة المهمة والبقاء ملتزمين بطموحات دبي؛ لتحقيق التنمية المستدامة.»

وقال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «تفخر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بدعمها لمجموعة عمل دبي للتمويل المستدام في مهمتها لدمج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في قطاع الخدمات المالية».

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي ل معهد حوكمة: «إنها مبادرة مهمة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة؛ لجذب رؤوس الأموال المسؤولة، وتؤكد ريادة الدولة في مجال الاستدامة».

وصرّح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «تُعد ناسداك دبي منصة متقدمة للصكوك الخضراء لجهات إصدار متعددة كحكومة إندونيسيا ومجموعة ماجد الفطيم. نتطلع لمواصلة دعم وترويج قطاع أسواق رأس المال المستدام؛ حيث يمثل فريق دبي للتمويل المستدام محطة انطلاق مميزة للمبادرات والأنشطة الجديدة».

وقال راجي حتّر، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيّمة وتبادل خبراتنا في مجالات الاستدامة؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2030 وخطة دبي الإستراتيجية 2021»

ومن المقرر أن تعقد مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي اجتماعاتها بصورة دورية؛ للبحث في المستجدات ومناقشة خطة عمل المبادرات.