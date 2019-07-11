شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تقرر إعادة تمويل القروض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة القابضة» على إعادة تمويل القروض لبعض سفن الشركة، وذلك خلال اجتماعه أمس.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن السفن المعنية بذلك هي «جلف فناتير» و «جلف جلمودا» و«جلف حويلات» و«جلف ديفي».

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