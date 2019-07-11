20.6 مليار درهم تسليمات 12 طائرة للناقلات الوطنية في 6 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

انضمت 12 طائرة جديدة، بقيمة تقديرية تبلغ 5.6 مليار دولار(20.55 مليار درهم)، إلى أساطيل شركات الطيران الوطنية: «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن مصنعي الطائرات.

أظهرت بيانات «بوينج» الأمريكية و«إيرباص» الأوروبية، أن الناقلات الوطنية، تسلمت بشكل مباشر 8 طائرات من طراز «بوينج»، و4 طائرات من طراز «إيرباص»؛ حيث لا تزال كفة التسليمات للشركات المحلية لمصلحة «بوينج»؛ وذلك على الرغم من تفوق «إيرباص» على نظريتها الأمريكية في التسليمات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ بسبب توقف تسليم طائرات «ماكس».

وتصل القيمة الدفترية للطائرات التي تسلمتها الناقلات الوطنية إلى نحو 5.6 مليار دولار؛ وذلك وفقاً للأسعار الدفترية لعام 2019، التي لا تشمل كُلفة المحركات ولا التجهيزات الداخلية لكل طائرة أو حتى كُلفة التمويل والتأجير.

وجاءت «الاتحاد للطيران» في صدارة الناقلات الوطنية من حيث عدد الطائرات الجديدة التي تسلمتها خلال النصف الأول، بعدما أضافت 8 طائرات جديدة من يناير/‏كانون الثاني حتى يونيو/‏حزيران الماضي.

وتسلمت «الاتحاد للطيران» أول طائرة من طراز «إيرباص A350-1000» و7 طائرات من طراز «بوينج دريملاينر»، موزعة على 5 طائرات «بوينج 9-787» إضافة إلى طائرتي «بوينج 10-787».

وتسلمت «طيران الإمارات» طائرتين من طراز «A380» ليرتفع حجم أسطولها من هذا الطراز إلى 111 طائرة بنهاية يونيو/‏حزيران 2019؛ حيث من المتوقع أن تتسلم الناقلة نحو 6 طائرات من نفس الطراز خلال العام الجاري، بينما تنتظر تسلم أول طائرة من طراز «بوينج 777 إكس» خلال عام 2020.

وتسلمت «فلاي دبي» طائرة جديدة من طراز «737 ماكس»، في يناير/‏كانون الثاني 2019، ولا تزال الناقلة تنتظر إعادة تشغيل هذا الطراز؛ بسبب تعليقه عن الطيران، وخاصة أن الناقلة تشغل أسطولاً كاملاً من طراز «بوينج 737» الجيل الجديد إضافة إلى طائرات «ماكس 8» و«ماكس 9» ولم تتسلم الناقلة أي طائرة جديدة منذ إيقاف تشغيل طائرات «ماكس»

وتسلمت «العربية للطيران»، طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321 نيو» في إبريل/‏نيسان 2019، كجزء من اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز «إيرباص (A321neo Long Range)» مع شركة التمويل «Air Lease Corporation» لتدعم الناقلة في خدمة شبكة وجهاتها الحالية، وإضافة وجهات طويلة المدى في المستقبل القريب.

وعلى الصعيد العالمي، سلمت شركة «إيرباص» 389 طائرة جديدة لعملائها خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 315 طائرة ذات الممر الواحد، فيما سملت «بوينج» 239 طائرة فقط أي بفارق 150 طائرة. وأكدت «إيرباص» أن تسليماتها ارتفعت 28% في النصف الأول من العام الجاري، مما يؤهلها للتفوق على «بوينج» للمرة الأولى في 8 سنوات، بينما تراجعت تسليمات «بوينج» بنسبة 37%.