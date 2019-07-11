الاقتصاد

ملخص الخبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت «أدنيك» للمعارض عن حصولها على شهادة ايزو 22301 للمرونة التنظيمية وذلك بعد اعتماد المنظمة الدولية للمعايير لنظام إدارة استمرارية الأعمال لدى الشركة.

>> أطلقت «إعمار» منازل الواجهة المائية «سيشور (سيردانا من إعمار)» في «ميناء راشد» في دبي، كاشفة عن مجموعة من الشقق السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثا تطل على المرسى.

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>> كشف مشروع القناة، في أبوظبي، عن استكمال 70% من أعمال تطوير حوض الأحياء المائية الوطني حيث يسير المشروع وفق المخطط لافتتاح أبوابه مطلع عام 2020.

>> شهدت بورصة دبي للذهب والسلع نشاطاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية حيث قفزت قيمة العقود المنفذة على الذهب والسلع إلى نحو 4.85 تريليون درهم وذلك بحسب ما وثقته الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

>> أطلقت تعاونية الاتحاد التحديث الأول على منصة التداول الإلكتروني لأسهمها والذي تضمن إتاحة المجال للمساهمين الاطلاع على أفضل طلبات الشراء والعرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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