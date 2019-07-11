شكرا لقرائتكم خبر عن «مونكي» تفتتح أول متاجرها في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” افتتحت «مونكي» أول متجر أزياء لها في الإمارات في«ياس مول» بالعاصمة أبوظبي، لينضم إلى أكثر من 115 متجراً حول العالم.

وقالت جيني داهلين هانسون، المدير التنفيذي لعلامة «مونكي»: يسعدنا افتتاح أول متجر لعلامة «مونكي» في ياس مول أبوظبي، ونحن متشوقون للترحيب بزبائننا، ولدينا ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة سوف تسهم في توسعنا في الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، ويعتبر الافتتاح الجديد فرصة لعشاق الموضة والأزياء لاكتشاف كل ما هو جديد ومبتكر في عالم تصاميم علامة «مونكي»، واختيار ما يناسبهم.

وأضافت: نركز في عملنا على الاستدامة، ونحن حقيقة نشعر بحماس كبير لافتتاح متجر علامة «مونكي» الأول في الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مونكي» تفتتح أول متاجرها في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.