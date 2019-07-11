شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات أسرع دول العالم نمواً في السكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى العالم في القائمة التي أعدها موقع «بزنس إنسايدر» للدول التي حققت أكبر متوسط نمو سكاني سنوياً منذ عام 1950، حيث أشارت البيانات إلى أن الإمارات شهدت متوسط نمو سنوي بلغ 7.08%.
وجاء في التقرير أن دولة الإمارات حظيت بهذه المكانة كونها دولة منفتحة على العالم، مع سهولة حصول الأجانب على إقامة فيها، والطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها، وأن أكبر معدل للنمو السكاني فيها كان بين فترة السبيعنات والعقد الأول من الألفية الجديدة.
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