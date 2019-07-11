«اتصالات»: خدمات الجيل الخامس لا تحتاج لاشتراك أو شريحة هاتف جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أكدت شركة «اتصالات» عبر موقعها الإلكتروني أن الاستفادة من شبكات الجيل الخامس على الهواتف الذكية لا تحتاج إلى اشتراك جديد من قبل المستخدم، شرط امتلاكه هاتفاً يتوافق مع هذه الشبكات، كما أن المشترك بخدمات الشركة ليس بحاجة إلى اشتراك جديد في باقات بيانات أو مكالمات حالياً، حيث لم يتم الإعلان عن باقات سعرية لخدمات الجيل الخامس في الدولة بعد.

قال أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس لاتصال المؤسسة في «مجموعة اتصالات»: إن الاستفادة من خدمات الجيل الخامس عبر الهاتف الذكي من «اتصالات» لا تحتاج إلى تغيير شريحة الهاتف المستخدمة حالياً، كما أن المشتركين في باقات البيانات الحالية يمكنهم الاستفادة من خدمات الجيل الخامس عبر باقات الجيل الرابع الحالية، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة استهلاك البيانات لكل مشترك.

وأكد ابن علي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته «اتصالات» بمقرها في دبي صباح أمس للكشف عن هاتف «HUAWEI Mate 20 X (5G)»الذكي الأول من نوعه عالمياً والداعم للجيل الخامس، أن تغطية شبكات الجيل الخامس من «اتصالات» تتوافر في مناطق محدودة في الدولة حالياً، فيما تتم زيادة رقعة التغطية بصورة دائمة ويمكن للمستخدم متابعة توافر التغطية بصورة لحظية عبر تطبيق ذكي متاح حالياً. وأشار ابن علي إلى أن «اتصالات» تعمل عن كثب لتوفير هواتف ذكية جديدة داعمة لشبكات الجيل الخامس من قبل أبرز مصنعي الهواتف على مستوى العالم قريباً.

وأوضح، أنه تم طرح الهاتف الجديد عبر خطة دفع من «اتصالات» بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهراً، مشيراً إلى أن الشركة تواصل العمل لنشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي على مستوى الدولة. أضافت «اتصالات» أن هاتف «HUAWEI Mate 20 X (5G)»يعد الثاني من نوعه على مستوى الأجهزة التي وفّرتها «اتصالات» في الإمارات، وسيكون متاحاً في مراكز البيع التابعة للشركة ابتداء من الجمعة 12 يوليو/‏ تموز الجاري، وبصورة حصرية من «اتصالات» لمدة أسبوع، فيما بدأت بتلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف مطلع الشهر الجاري.