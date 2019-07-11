79 % من المستثمرين يفكرون في زيادة مشاريعهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن نظام الإقامة الدائمة الذي أُ علن عنه مؤخراً في دولة الإمارات قد خلق شعوراً إيجابياً في مجتمع الاستثمار في الدولة. وأشار استطلاع الرأي الذي شمل 1012 من المستثمرين والمقيمين في الدولة إلى أن المستثمرين الحاليين لديهم المزيد من الرغبة في زيادة محفظتهم الاستثمارية، في حين أن المستثمرين المحتملين الآن قد أصبحوا أكثر انفتاحاً للاستثمار في الدولة.

وقد أكد 79% من المستثمرين في دولة الإمارات أنه ومع إطلاق نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، فإنهم سوف يفكرون في توسيع استثماراتهم في الدولة. جاء ذلك بناء على نتائج الدراسة التي أجرتها شركة لوتاه للتطوير العقاري.