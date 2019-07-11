«هايتك فيجن» و«بتروجاس» يشتريان حقول نفط بريطانية من «توتال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق الاستثمار المباشر هايتك فيجن ومجموعة النفط العمانية بتروجاس أمس الأربعاء إنهما يتعاونان لشراء محفظة حقول نفط بحر الشمال البريطاني التابعة لتوتال مقابل 635 مليون دولار.

وستكون الحقول، التي من المنتظر أن تنتج 25 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام، مملوكة لشركة تابعة للمجموعتين باسم بتروجاس نيو يو.كيه والتي ترغب المجموعتان في توسعتها لتنتج أكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

ويخطط هايتك فيجن لتحويل بتروجاس نيو، التي يسيطر عليها الشريكان بالتساوي، إلى نسخة بريطانية من فار. وقال مالكا بتروجاس نيو في بيان «الاستحواذ الحالي هو الخطوة الأولى... ويرسي الأساس لمزيد من التوسع من خلال أنشطة ذاتية أو عن طريق الدمج».

ومن المتوقع أن يُستكمل اتفاق أمس، الذي يرجع تاريخه إلى الأول من يناير كانون الثاني من العام الجاري، في الربع الأخير من العام بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.

وقال المشتريان إن المحفظة التي تركز على النفط تضم حقولا تتولي توتال تشغيلها وحصص أقلية في حقول تشغلها كنوك.

ويمكن تطوير عدة حقول لاستخراج أكبر كمية ممكنة من النفط من المحفظة. (رويترز)