«غرفة الشارقة» تستكمل استعداداتها لإطلاق «الذيد للرطب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإطلاق مهرجان الذيد للرطب في نسخته الرابعة، الذي سيحتضن فعالياته مركز «إكسبو الذيد» الجديد خلال الفترة من 24 حتى 27 يوليو الجاري، وتستقبل النسخة الجديدة من مهرجان الذيد للرطب الجمهور بمجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تجعل منه ملتقى متميزاً لتبادل الخبرات والمعارف بين جميع المعنيين بزراعة الرطب، والترويج لأفضل وأفخر أنواع التمور وكيفية الحصول على منتج عالي الجودة بأساليب مستدامة، وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، أن الاستعدادات تجري بوتيرة عالية ومكثفة لكافة الشؤون التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان، حيث تحرص الغرفة في كل عام على تقديم نسخة أكثر تميزاً، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جعل المهرجان واحداً من أهم البرامج الوطنية التي استلهمت فكرتها من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الشعبي العريق الذي يرتبط بهذه الشجرة المباركة، ونقله للأجيال المتعاقبة. مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تعمل جاهدة لإنجاح الأعمال المكلفة بها في وقتها لضمان إخراج المهرجان بالشكل الذي يعزز من مساعي الغرفة الحثيثة في تنشيط الحركة الاقتصادية بمدينة الذيد باستحداث فعاليات مبتكرة ومحفزة لمجتمع الأعمال، مؤكداً على تسخير كافة الجهود لتعزيز مكانة المهرجان كمنصة موسمية لتشجيع ملاك النخيل على الاهتمام بهذا المنتج المحلي والعمل على جذب المستثمرين بما يوفر عوائد مجزية للمزارعين.