مدينة دبي الصناعية تحتضن أول مصنع إقليمي لنودلز الأرز الطازجة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مدينة دبي الصناعية، العضو في مجموعة تيكوم، عن إبرام شراكة مع «باوفنج جراين ميلز»، التابعة لمجموعة «باوفنج جراين أند أويل» الصينية، لافتتاح أول مصنع نودلز أرز طازجة في الإمارات والمنطقة.

وتضم قائمة الدول الشريكة في التجارة مع الإمارات، الصين، والهند، والولايات المتحدة، والسعودية. وقد شهدت مدينة دبي الصناعية في الأعوام القليلة الماضية انضمام عدد من الشركات الصناعية الصينية المتخصصة، ومنها (ليسو الشرق الأوسط للتجارة العامة)، و(الشركة الصينية لهندسة البناء)، وشركة (سي إس سي لتصنيع الأسفلت).

وسيتم قريباً البدء بتشغيل المصنع الذي تم تجهيزه في إحدى الوحدات الجاهزة للصناعات الخفيفة المرنة في مدينة دبي الصناعية، وستفوق طاقته الإنتاجية اليومية 250 ألف كيلوجرام من نودلز الأرز الطازجة. وتتطلع الشركة إلى توزيع منتجاتها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لتوسيع تصدير منتجاتها الغذائية الطازجة التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» إلى إفريقيا، وأوروبا. ووفقاً لدراسة جديدة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، من المتوقع أن يرتفع الطلب على قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ونظراً لهذا النمو المتوقع، تسهم الخيارات المتنوعة التي توفرها مدينة دبي الصناعية في جذب مصنعي الأغذية من مختلف الأحجام، وتشمل المتطلعين لإعداد نظم تصنيع حديثة ذكية ومستدامة في وحدات خفيفة جاهزة، ومطابقة للمواصفات.

وبهذه المناسبة، قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «تؤكد شراكتنا الجديدة على العلاقات الثنائية القوية بين دولتي الإمارات والصين، والتي تجلت في زيادة الاستثمارات الصينية لدينا، ووصول الصين إلى مكانتها كالشريك التجاري الأول لدولة الإمارات. ونستمر في مدينة دبي الصناعية بالتزامنا في تطوير قطاع صناعي مبتكر ومستدام في دبي، لا سيما في مجال الأغذية والمشروبات الذي يعد من القطاعات الفرعية المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي ساهمنا في وضعها، ونعمل على ترجمتها على أرض الواقع».