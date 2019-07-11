«غرفة عجمان» تنظم دورة استراتيجيات الإشراف الابتكاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «استراتيجيات الإشراف الابتكاري وتطبيق معايير الجودة والتميز»، وذلك بالتعاون مع «قنديل التعليمية» أحد المشاريع المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بهدف الاطلاع على أفضل الأساليب الحديثة لإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بما يخدم بيئة العمل وينعكس على الموظفين والمتعاملين ويصب في جودة الخدمات.

شارك في الدورة التي نظمت في فندق«فيرمونت عجمان» على مدار 3 أيام موظفو «غرفة عجمان» من الفئات الإشرافية والتنفيذية وقدم الدورة هشام محمد علي.

تناولت محاور الدورة الاستراتيجيات الإدارية والإشرافية والابداعية، وكفاءة ممارستها ودور فرق العمل في تطوير وتحسين منظومة العمل ومداخل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، كما تناولت عدداً من ورش العمل والتمارين العملية للمشاركين.

وأكدت خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في «غرفة عجمان»، أن الدورة هدفت إلى تزويد المشاركين بالآليات الحديثة لوضع الخطط وإكسابهم المهارات الإشرافية والقدرات العلمية والفكرية والابداعية ومهارات العمل الجماعي والتواصل الإداري الفعال وتمكين المشاركين من أساليب الإدارة الحديثة وتحسين الأداء والارتقاء بكفاءة العمل، وطرق التفكير الإيجابي وخلق بيئة عمل محفزة.

وأوضحت أن «غرفة عجمان» تحرص بشكل مستمر على تنظيم الدورات المتخصصة لتعزيز قدرات الموظفين.