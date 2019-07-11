«صناعات» تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، أن دولة الإمارات نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة لتحفيز الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، وتشجيع الشركات الأجنبية الناشئة والكبيرة التي توظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على عقد شراكات مع نظيراتها من الشركات المحلية، مشيراً إلى أن كافة الجهود التي تبذلها الشركات الصناعية الإماراتية تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمرحلة ما بعد النفط.

جاء ذلك خلال مشاركة الظاهري في جلسة نقاش حول توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة حالياً في مدينة ايكاترينبورغ الروسية، ضمت كلًا من الدكتور سيرجي كرافتشينكو، رئيس شركة «بوينج» في روسيا ورابطة الدول المستقلة، ومدير برامج تسريع الابتكار، في شركة «بوينج» العالمية، وماري آن بوب، الرئيس المالي لأسواق النمو العالمي في شركة «جنرال الكتريك».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات» أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضطلع بدور كبير في تحقيق الأهداف المستقبلية للقطاع الصناعي الإماراتي، حيث تحرص الإمارات على تعزيز المكانة التنافسية للدولة من خلال الاستثمار المستمر لبناء بنية تحتية متطورة، وتحديث البيئة التشريعية وتطوير رأس المال البشري.

وأشار الظاهري إلى أن شركة صناعات تسعى إلى تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الصناعي لدولة الإمارات، حيث تتبنى أجندة واستراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة.

وأوضح أن «صناعات» تتبنى سياسة استثمارية ممنهجة للاستفادة من الاستثمار الخارجي المباشر وكافة السبل المتاحة لتمويل المشاريع الصناعية العملاقة لتطويرها وفق أفضل الممارسات وللسعي الى مستويات ربحية مستدامة، فعلى سبيل المثال استقطبت شركة صناعات من خلال صناديق دعم الصادرات مبلغ 500 مليون دولار عام 2010 استثمرتها في تطوير شركة حديد الإمارات ومبلغ 110 ملايين دولار عام 2016 استخدمتها في تطوير شركة الغربية لصناعة الأنابيب ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين . ونوه الظاهري بأن الشراكات وما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تعتبر مقوما أساسيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. (وام)