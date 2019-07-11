5 مليارات درهم التجارة مع إيطاليا خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

تجاوز التبادل التجاري الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا في الربع الأول الماضي حاجز 5.09 مليار درهم «1.23 مليار يورو» بحسب بيانات صادرة عن «المفوضية التجارية الإيطالية لدى الدولة وسلطنة عمان وباكستان».

ووفقاً للبيانات، ارتفعت قيمة الصادرات الإيطالية الى الإمارات 2% لتصل الى 1.082 مليار يورو مقارنة مع الفترة المماثلة عن العام الماضي 2018 والتي بلغت 1.06 مليار يورو، في حين انخفضت قيمة الواردات من الإمارات 54% الى 151 مليون يورو مقارنة مع 330 مليون يورو في الربع الأول 2018.

وبذلك انخفض التبادل التجاري بين البلدين على أساس ربعي 10% ليصل الى 5.09 مليار درهم مقارنة مع 5.7 مليار درهم في العام الماضي، حيث يميل فائض الميزان التجاري لصالح إيطاليا بقيمة 3.84 مليار درهم.

وتعتبر المنتجات الغذائية والسيارات والمعدات الثقيلة إضافة الى ما اصطلح عليه ب «فخر» الصناعات الإيطالية وهي مجموعة «F4»: الغذاء و الأثاث والموضة و «الفيراري» أبرز الصادرات الإيطالية العالمية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تعد الصناعات البتروكيماوية والنفط واللدائن والحديد أبرز الواردات الإيطالية من الإمارات.

قال جيانباولو برونو المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان: إن منتجات الملابس والمجوهرات والأثاث والصناعات المتنوعة (الكهربائية والاتصالات والبصريات والمركبات) تشكل أهم الصادرات الإيطالية للدولة، في حين تشكل منتجات الألمنيوم والبلاستيك والحديد والسيراميك ومنتجات الزجاج أهم الواردات الإيطالية من الإمارات.