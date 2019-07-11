شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين : أسعار اللحوم مستقرة فى موسم الأضحى والإقبال يزيد على الضأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه جارى الاستعداد لاستقبال موسم الأضاحى، وأن الأسعار لن تشهد زيادات كبيرة عن الأسعار المتواجدة حاليا بالأسواق .

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم المتداولة بالأسواق حاليا مستقرة، ولم تشهد تغيير، موضحا أن الأسعار حاليا تتراوح بين 130 – 150 جنيها لكيلو اللحم الكندوز، وهو الأكثر تداولا، مشيرا إلى الفوارق تأتى بسبب المنطقة المحيطة ومصاريف النقل.

وأشار وهبة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار اللحوم فى عيد الأضحى لن تشهد زيادات مبالغة فيها، موضحا أنه فى الغالب يكون التركيز على اللحوم الضأن، متوقعا أن الأسعار لن تزيد زيادة كبيرة ، وأضاف زيادة المعروض سيكون له عامل كبير فى الحفاظ على الأسعار .