شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبى فى أسعار الأسماك.. والبلطى الأسوانى يستقر عند 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 10- 7- 2019 انخفاضا نسبيا فى بعض الأصناف وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة .
وانحفضت أسعار البلطى ، حيث ترواحت بين 38 – 42 جنيها للكيلو ، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر القشر بياض 55 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة السويسي 55 – 65 جنيها للكيلو ، والبربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو ، والبوري بين 32 – 42 جنيها للكيلو .
فيما استقر سعر الجمبرى بين 200 – 300 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 150 جنيها للكيلو ، والسبيط والكاليماري عند 90 – 190 جنيها للكيلو .
والجدير بالذكر أن شعبة الأسماك بغرفة التجارة بالقاهرة أكدت أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.
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