شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مباشر لتداول الأوراق المالية" بقيمة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، لعدد 20.8 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بريميير البحر الأحمر للاستثمار السياحى لعدد 416 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه.

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ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 31.2 مليون جنيه بكمية تداول 736 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 26 شركة.