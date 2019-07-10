شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من حجاج القطاع السياحى أنهوا إجراءات البصمة الحيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أن 90% من حجاج القطاع السياحى والبالغ عددهم 36 ألف حاج قد انتهوا من إجراءات البصمة الحيوية، والتى تتم مجانا وبدون أى رسوم وعلى مراحل، حيث لم يحدث حالات تكدس وذلك استعدادا لإنهاء إجراءات موسم الحج السياحى لهذا العام 1440هـ.
وأشار المصدر لليوم السابع إلى أن باب أخذ البصمة لازال مفتوحا لحين الانتهاء من الأعداد المتبقية، فى حين أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد خلال فترة أخذ البصمة الحيوية، سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.
ويتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، ويتم أخذ البصمة الحيوية داخل جمهورية مصر العربية فقط ولا يمكن أخذ البصمة بفروع شركة تسهيل خارج مصر، كما أنها تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر، وتكون مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أي علاقه بها، أي أنه حال أخذ البصمة لمعتمر ولم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.
فى حين بدأت وزارة السياحة فى إجراءات معاينة السكن الخاص بالحجاج فى كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، للتأكد من راحة الحجاج خلال تأديتهم المناسك.
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