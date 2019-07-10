شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سلع استهلاكية تنخفض أسعارها وتقود التضخم فى يونيو إلى التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار بعض السلع الاستهلاكية، تراجعاً، خلال شهر يونيو الماضى، وهو ما ساهم فى خفض معدل التضخم الشهرى لهذا الشهر، مقارنة بشهر مايو السابق له.

وبحسب نشرة أسعار السلع الاستهلاكية الشهرية، الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى أظهرت تراجع معدل التضخم الشهرى لشهر يونيو 2019 بمقدار 1.0% عن شهر مايو السابق له، ننشر أهم السلع الاستهلاكية التى انخفضت أسعارها ومقدار مساهمتها فى تراجع معدل التضخم/ التغير الشهرى.

أولا: مجموعة الخضروات

سجلت هذه المجموعة من السلع الاستهلاكية انخفاضا بشكل عام بلغت نسبته 10%، لتساهم بمقدار 1.40% فى تراجع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو الماضى.

وجاء تراجع مجموعة الخضروات، بسبب:

1- انخفاض أسعار الخيار، بنسبة 28.9%.

2- انخفاض أسعار الفلفل الرومى، بنسبة 12.4%.

ثانياً: مجموعة اللحوم والدواجن

Advertisements

سجلت هذه المجموعة من السلع الاستهلاكية انخفاضا بشكل عام، بلغت نسبته 1.2%، لتساهم بمقدار 0.16% فى تراجع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو الماضى.

وجاء تراجع مجموعة اللحوم والدواجن بسبب:

3- انخفاض أسعار الدواجن، بنسبة 3.4%.

ثالثاً: مجموعة الألبان والبيض

سجلت هذه المجموعة من السلع الاستهلاكية انخفاضا بشكل عام، بلغت نسبته 0.6%، لتساهم بمقدار 0.04% فى تراجع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو الماضى.

وجاء تراجع مجموعة الألبان والبيض بسبب:

4- انخفاض أسعار البيض، بنسبة 1.8%.