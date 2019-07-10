شكرا لقرائتكم خبر عن "القوطة مبقتش مجنونة".. ثبات سعر الطماطم عند 2 جنيه بسبب زيادة الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الخضروات استقرارا، منذ بداية العام الجديد، بحسب ما أكده التجار حيث أن معظم الأصناف توافرت فى معظم الأسواق بأقل من العام الماضى، باستثناء الليمون، وبنسب متفاوته وصل بعضها إلى أكثر من 50% عن العام الماضى .

وتأتى الطماطم أشهر أصناف الخضروات على مر التاريخ المصرى تقلبا فى الأسعار حيث كان النداء الشهير لباعة "مجنونة يا قوطة " والذى أطلق عليها نظرا لتغير أسعارها بين لحظة وآخرى، ولكن منذ نهاية شهر رمضان المبارك استقرت أسعار الطماطم فى الأسواق بين 1.5 – 4 جنيهات ولم تشهد أى تذبذب فى الاسعار نظرا لتوافرها بكميات كبيرة فى الاسواق .

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وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطماطم أكثر الأصناف استقرارا فى الأسعار منذ نهاية شهر رمضان وحتى الآن، إضافة إلى أن أسعارها فى أسواق التجزئة تبدأ من 2 جنيه حتى 4 جنيهات، موضحا أن هذا الموسم هو الأكثر استقرارا للطماطم، وأن أسعارها انخفضت فى الأسواق لأكثر من 50% عن شهر رمضان .

وأرجع النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن استقرار أسعار الطماطم فى الأسواق يرجع لفائض الانتاج المحلى منها، والذى زاد عن 40% عن العام الماضى وأيضا انتاح مشروعات الاستصلاح الزراعى التى انجزتها الدولة فى الآونة الاخيرة.