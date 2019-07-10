"ريبورتاج للعقارات" تباشر تطوير 4 مشاريع عقارية في أبوظبي

أبوظبي - الخليج 365 :

كشفت ريبورتاج للعقارات، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها قيد التطوير في أبوظبي، وفي مقدمتها مشاريعها في مدينة مصدر وشاطئ الراحة.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في "ريبورتاج للعقارات"، إن الشركة انتهت مؤخراً من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 أستوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة أرض 4250 مترا مربعا.

وأضاف أن المشروع يقع في موقع متميز في مدينة مصدر، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، ويوفر خدمات مستدامة للسكان، موضحاً أن المشروع تم بيعه وإشغاله بالكامل.

وقال سليمان، إن الشركة تباشر كذلك تطوير مشروع "الواحة رزيدنس"، في مدينة مصدر، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدما ملحوظا، تمهيدا لتسليم المشروع خلال الربع الثاني من العام 2021، موضحا أن المشروع يوفر 612 شقة، منها 310 استوديوهات، و256 شقة ذات غرفة واحدة، و44 شقة ذات غرفتين، وشقتين ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة 8371 مترا مربعا.

وأوضح أن قائمة مشاريع الشركة في مدينة مصدر تضم كذلك مشروع "ذا جيت" (قيد الدراسة)، والذي سيوفر نحو 420 شقة سكنية، كما تدرس الشركة تنفيذ مشروع أخر في مدينة مصدر، موضحا أن "ريبورتاج" تهتم بتنفيذ المشاريع في مدينة مصدر، والتي تعد إحدى المناطق الاستثمارية الهامة في أبوظبي، حيث تحرص الشركة على تطوير المشاريع العمرانية المستدامة التي توفر حلول سكنية مستدامة، تسهم في الحفاظ على البيئة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

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وأكد سليمان، أهمية القانون الصادر مؤخرا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي، في دعم السوق العقاري، وتعزيز النشاط بالمناطق الاستثمارية في أبوظبي، حيث أنه بموجب القانون الجديد، يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة.

ومن ناحية أخرى، أشار سليمان إلى تقدم أعمال الإنشاءات بمشاريع "ريبورتاج" في شاطئ الراحة، حيث تباشر الشركة تطوير مشروع "الراحة لوفت 1" ويوفر 164 وحدة، منها 14 أستوديو، و96 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و31 شقة ذات غرفتين، و15 شقة ذات 3 غرف، و8 شقق ذات 4 غرف، ويمتد على مساحة 6663 مترا مربعا، كما تباشر تطوير "الراحة لوفت 2" ويوفر 110 وحدات سكنية، منها 22 أستوديو، و52 شقة ذات غرفة واحدة، و24 شقة ذات غرفتين، و12 شقة ذات ثلاث غرف، ويمتد على مساحة 5364 مترا مربعا.

وذكر أن الأعمال الإنشائية في "الراحة لوفت 1" و"الراحة لوفت 2" تتجاوز 20%، حيث يتوقع تسليمها خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن المشروعين يضمان مساحات تجزئة ومرافق وخدمات متنوعة مثل حمامات السباحة والجاكوزي والجيم وملعب تنس.

وذكر أن الشركة تدرس كذلك تنفيذ مشاريع في عدد من المناطق الاستثمارية المتميزة في أبوظبي وفي مقدمتها جزيرة المارية وجزيرة الريم وجزيرة ياس، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتطوير مشاريع نوعية وتوفير خدمات متميزة وغير تقليدية للعملاء.

وأكد سليمان أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من التحسن في النشاط، وسط مؤشرات إيجابية على زيادة الطلب، لاسيما في مع توالي إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات لدعم السوق.