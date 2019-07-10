شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يبقى على توقعاته بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار شعاع كابيتال، على توقعاته بإبقاء البنك المركزى المصرى، على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك غدا، مرجحا أن يفضل البنك المركزي الانتظار حتى تتلاشى الموجة التضخمية لتحريك أسعار الوقود، مضيفا على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون هذه الموجة مرتفعة، إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي المصري سيكون حذراً بشأن تأثيرات الجولة الثانية للتضخم، وربما ينتظر توقيتاً لاحقاً أفضل، خاصة إذا كان المناخ العالمي مساعداً.
وأظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي للحضر انخفض بشكل مفاجئ من 14.1% في مايو إلى 9.4% في يونيو، وهو أول قراءة أحادية للتضخم السنوي منذ مارس 2016، وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الشهري في الحضر من 1.1% في مايو إلى -0.8% في يونيو.
وأظهر التضخم لإجمالي الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض التضخم السنوي من 13.2% في مايو إلى 8.9% في يونيو، وانخفض التضخم الشهري من 1% إلى -1%.
وأرجع شعاع، سبب تراجع التضخم، وتسجيله أول قراءة أحادية للتضخم في 39 شهراً، مدعوما بالخضروات وأثر أساس مساعد، إذ يوضح هيكل التضخم في إجمالي الجمهورية أن أسعار الخضروات تراجعت بنسبة 10% مقارنة بشهر مايو، وهو تراجع بنسبة كبيرة لشهر واحد، وأدى هذا لانخفاض عنصر "المواد الغذائية والمشروبات" بنسبة شهرية 2.3%، وهو ماكان كافياً لتراجع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوي، إلى جانب ذلك، كان أثر الأساس مواتياً للمعدل السنوي وذلك بمقارنة شهر يونيو 2019 الهادئ بشهر يونيو 2018 المزدحم نسبياً، والذي كان قد شهد ارتفاعاً في أسعار منتجات الوقود بحوالي 48%، وساعد هذان العاملان المعدل السنوي ليأتي أقل بكثير مما كان متوقعاً.
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