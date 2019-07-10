شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يبقى على توقعاته بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار شعاع كابيتال، على توقعاته بإبقاء البنك المركزى المصرى، على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك غدا، مرجحا أن يفضل البنك المركزي الانتظار حتى تتلاشى الموجة التضخمية لتحريك أسعار الوقود، مضيفا على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون هذه الموجة مرتفعة، إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي المصري سيكون حذراً بشأن تأثيرات الجولة الثانية للتضخم، وربما ينتظر توقيتاً لاحقاً أفضل، خاصة إذا كان المناخ العالمي مساعداً.

وأظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي للحضر انخفض بشكل مفاجئ من 14.1% في مايو إلى 9.4% في يونيو، وهو أول قراءة أحادية للتضخم السنوي منذ مارس 2016، وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الشهري في الحضر من 1.1% في مايو إلى -0.8% في يونيو.

وأظهر التضخم لإجمالي الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض التضخم السنوي من 13.2% في مايو إلى 8.9% في يونيو، وانخفض التضخم الشهري من 1% إلى -1%.

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وأرجع شعاع، سبب تراجع التضخم، وتسجيله أول قراءة أحادية للتضخم في 39 شهراً، مدعوما بالخضروات وأثر أساس مساعد، إذ يوضح هيكل التضخم في إجمالي الجمهورية أن أسعار الخضروات تراجعت بنسبة 10% مقارنة بشهر مايو، وهو تراجع بنسبة كبيرة لشهر واحد، وأدى هذا لانخفاض عنصر "المواد الغذائية والمشروبات" بنسبة شهرية 2.3%، وهو ماكان كافياً لتراجع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوي، إلى جانب ذلك، كان أثر الأساس مواتياً للمعدل السنوي وذلك بمقارنة شهر يونيو 2019 الهادئ بشهر يونيو 2018 المزدحم نسبياً، والذي كان قد شهد ارتفاعاً في أسعار منتجات الوقود بحوالي 48%، وساعد هذان العاملان المعدل السنوي ليأتي أقل بكثير مما كان متوقعاً.