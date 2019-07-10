شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف التجارية يبحث مع سفير الأرجنتين إقامة مخازن للحبوب بمحور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، مع انطونيو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة فرص إقامة الشركات الأرجنتينية المنتجة للحبوب، مخازن بمراكز ومخازن للحبوب بأحد الموانئ المصرية أو بمنطقة محور قناة السويس .

وقال إن الشركات الأرجنتينية تستطيع من تلك المخازن تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق الدول المجاورة بالمنطقة.

وذكر الوكيل أن لقاءه مع سفير الأرجنتين والمستشار التجاري للسفارة، جاء لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وجذب الاستثمارات المشتركة في ضوء اتفاقية الميركوسور.

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وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استقبال اتحاد الغرف وفود هذه الشركات في الربع الأخير من العام الجاري لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.