شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 - 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-7-2019.



إيقاف تداول 8 شركات إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، بنك قطر الوطنى الأهلى، مصر للأسمنت-قنا، حديد عز، المصرية للدواجن.





البورصة تربح 2.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.88 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 132.9 مليون ورقة مالية بقيمة 537.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.57%، والعرب على 8.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.21%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 79 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 0.743 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.84%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 42.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.46%

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- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.77%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.62%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.27%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.25%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 2.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.71%

- مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.634 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.49%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.278 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%

- حديد عز بسعر إغلاق 9.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%