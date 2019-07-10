شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عناوين مراكز توزيع اسطوانات البوتاجاز بالقاهرة الكبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشرموقع الخليج 365، مراكز التوزيع ومكاتب تلقي الطلبات للحصول على اسطوانات البوتاجاز بالقاهرة الكبري، ويبلغ عدد تلك المراكز 42 مركزا تابعاً للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" إحدى شركات قطاع البترول المصري. ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 65 جنيها وسعر اسطوانة البوتاجاز التجارى 130 جنيها وكانت تلك المراكز كالتالي ..

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