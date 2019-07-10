شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-7-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

السويس للأسمنت

قالت شركة السويس للأسمنت، إن المساهم RIMCO EGT Investment LLC، اشترى عدد 474 ألف سهم من أسهم الشركة، بسعر 8 جنيهات للسهم الواحد، بإجمالى قيمة 3.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهمة بعد العملية من 8.852% إلى 9.113 % من أسهم الشركة، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

بايونيرز قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ردا على ما نشر بشأن تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيسى مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بعد امتناع مجلس إدارة الأولى عن إتمام عقد بيع قطعة أرض بمساحة 43 ألف متر فى منطقة مسطرد، إن لديها حوالى 60 شركة تابعة يقوم بإدارة كل شركة منها مجلس إدارة مكون من أعلى مستويات الكفاءة الفنية والإدارية، وتثق الشركة فى أن تلك المجالس تتخذ أنسب القرارات التى تحافظ على حقوق الشركات، وحقوق المساهمين بها ومن ثم حقوق الشركة القابضة.

وأضافت بايونيرز، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ليست فى مواجهة قانونية مع المتعاملين مع الشركات التابعة، وأن يقوم به البعض من زج اسم الشركة القابضة فى مواجهة قانونية مع الشركات التابعة هى محاولة يائسة للضغط على مجالس إدارة الشركات التابعة، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الإشاعات وناشرى الأخبار الكاذبة عن الشركة، والتى من شأنها التأثير على الشركة، وأسهمها بالبورصة المصرية.

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البورصة تربح 2.3 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.88 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 132.9 مليون ورقة مالية بقيمة 537.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.57%، والعرب على 8.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.21%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 79 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.