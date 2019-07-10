شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يستفيد من الضغط الإيجابي – تحليل – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ارتفع السهم ببداية تداولاته الصباحية لهذا اليوم ، وذلك تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط وسيطرة موجة صاعدة على المدى القصير .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 165.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 178.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد