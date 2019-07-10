- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يعزز من مكاسبه – تحليل – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) ارتفاعاً ببداية تداولاته الصباحية لهذا اليوم ، على خلفية تخطيه لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، وقد أدى ذلك إلى تخطي مستوى المقاومة 1125.83 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 1289.00 إلى 1025.02) ويستقر أعلاه حتى تلك اللحظة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 1125.83 نتوقع له المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 1157.11 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ألفا بيت يعزز من مكاسبه – تحليل – 10-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.