شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يعزز من مكاسبه – تحليل – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) ارتفاعاً ببداية تداولاته الصباحية لهذا اليوم ، على خلفية تخطيه لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، وقد أدى ذلك إلى تخطي مستوى المقاومة 1125.83 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى القصير (من 1289.00 إلى 1025.02) ويستقر أعلاه حتى تلك اللحظة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 1125.83 نتوقع له المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 1157.11 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد