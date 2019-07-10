جي بي مورجان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 10-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بجلسته الأخيرة ليسجل ادنى سعر له عند 112.15 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليعزز من مكاسبه في بداية تداولاته الصباحية ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 117.15 ، طيلة ثبات الدعم 111.50 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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