- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط اتجاه على تداولات سهم إي باي (EBAY) ، وقد حاول السهم في وقت سابق اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليعاود ارتفاعه بجلسة الأمس وبداية تداولاته اليومية ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.84 استعداداً لمهاجمته ، وذلك طيلة ثبات الدعم 38.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر إي باي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 10-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.