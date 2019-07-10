شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط اتجاه على تداولات سهم إي باي (EBAY) ، وقد حاول السهم في وقت سابق اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليعاود ارتفاعه بجلسة الأمس وبداية تداولاته اليومية ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.84 استعداداً لمهاجمته ، وذلك طيلة ثبات الدعم 38.90 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد