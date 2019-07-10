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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند سهم آبل APPLE INC (AAPL) في وقت سابق لمستوى الدعم 198.30 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 233.31 إلى 141.85) ، وعلى اثر ثبات هذا المستوى أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام تواصل الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وان كانت قد وصلت لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السعر .
لهذا وطيلة ثبات الدعم 198.30 نتوقع للسهم المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 211.66 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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