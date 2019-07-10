شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بسلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 157.40، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 139.63، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 165.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 163.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط