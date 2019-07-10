شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات سلبية طفيفة ليقترب من مستوى 115.50، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو مستوى 100.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 126.30 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط